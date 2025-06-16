«Абрау-Дюрсо» начнет поставки для авиакомпании China Eastern Airlines
Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» начнет поставки для бортового меню авиакомпании China Eastern Airlines. Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику, сообщает «Ъ».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Продукцию представят на борту международных и внутренних рейсов летом 2025 года. Первая партия составит 36 тыс. бутылок красного тихого вина.
China Eastern Airlines — крупный китайский авиаперевозчик, на начало июня компания эксплуатирует 662 самолета. Основные маршруты — Азия, Северная Америка и Австралия. Выбор красного вина для China Eastern Airlines обусловлен тем, что в Китае игристые практически не потребляются.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что китайский авиарынок очень важен для путешественников из РФ, в том числе как транзитный хаб. По его оценкам, поток китайских туристов занимает около 50% от всех прибытий в Россию.