«Абрау-Дюрсо» начнет поставки для авиакомпании China Eastern Airlines

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» начнет поставки для бортового меню авиакомпании China Eastern Airlines. Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Продукцию представят на борту международных и внутренних рейсов летом 2025 года. Первая партия составит 36 тыс. бутылок красного тихого вина.

China Eastern Airlines — крупный китайский авиаперевозчик, на начало июня компания эксплуатирует 662 самолета. Основные маршруты — Азия, Северная Америка и Австралия. Выбор красного вина для China Eastern Airlines обусловлен тем, что в Китае игристые практически не потребляются.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что китайский авиарынок очень важен для путешественников из РФ, в том числе как транзитный хаб. По его оценкам, поток китайских туристов занимает около 50% от всех прибытий в Россию.