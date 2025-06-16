19 детей выписали из стационара после отравления в поезде Екатеринбург – Анапа

Медики выписали из стационара в Анапе 19 детей, вылеченных от норовирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в правлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В начале июня в Анапу на поезде из Екатеринбурга прибыл 41 ребенок: в больницу госпитализировали 14 детей, остальных поместили в изолятор лагеря «Жемчужина». На карантине детей обследовали, после чего с выявленной инфекцией госпитализировали еще пять человек.

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что 19 детей получили лечение и выписаны из больницы. Карантин для остальных детей, пребывавших в лагере «Жемчужина», истек 12 июня.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что предварительной причиной отравления детей в поезде Екатеринбург – Анапа тала еда, которую они взяли с собой из дома. У остальных школьников признаков инфекции не обнаружили. Признаки кишечной инфекции легкой формы у детей выявили педиатры, сопровождавшие их в поездке.