В мэрии Анапы не выдавали разрешения на застройку детских площадок в «Загороде»

В администрации Анапы не выдавали разрешений на застройку детских площадок в коттеджном поселке «Загород». Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее жители коттеджного поселка заявили о сносе инфраструктурных объектов: детских и спортивных площадок.

По данным администрации, спорные земельные участки находятся в частной собственности в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием скота и птицы. Согласно утвержденному новому генплану, объекты местного значения на участках не предусмотрены.

«Земельные участки не были переданы в собственность муниципального образования. В настоящее время данные земельные участки переформированы правообладателем. Администрация решение об изменении вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участков не принимала, документацию по планировке территории, включающей данные земельные участки коттеджного поселка “Загород”, не утверждала»,— заключили в пресс-службе администрации города.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась из-за экономических трудностей, на темпы также повлияла ситуация с мазутом на черноморском побережье.