В Новороссийске разыскивают пассажира, напавшего на водителя автобуса

В Новороссийске 14 июня в автобусе №103М пассажир напал на водителя общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: пресс-служба мэрии Анапы Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Причиной конфликта стала неоплата проезда: пассажир автобуса пытался покинуть общественный транспорт по прибытии в Цемдолину, однако водитель заблокировал двери.

Автобус двинулся дальше, на Анапском шоссе пассажир трижды пытался покинуть салон, отвлекая при этом водителя от управления транспортным средством. На остановочном пункте «Троллейбусное депо» мужчина напал на водителя, нанеся удары кулаками.

«Просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Материалы системы видеонаблюдения будут переданы в министерство внутренних дел для привлечения пассажира, применившего в отношении водителя автобуса физическую силу, к ответственности. Помните, что отвлекать водителя от управления автобусом и троллейбусом — это риск для всех участников дорожного движения»,— подчеркнул вице-мэр Новороссийска.