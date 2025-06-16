Бизнесмен Олег Макаренко просит признать его уголовное дело незаконным

Советский райсуд Уфы рассмотрит жалобу профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко на следователя СКР. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат обвиняемого Сергей Макаренко.

«Просим постановление о возбуждении уголовного дела признать незаконным, поскольку оснований для этого не было»,— отметил адвокат.

Олегу Макаренко вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. взятки за успешную сдачу экзаменов.

С конца апреля Олег Макаренко находится под домашним арестом. Вину он не признает.

Венера Хисамова