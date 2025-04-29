Все будет хоккей

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела в отношении профессора Уфимского государственного нефтяного технического (УГНТУ), владельца компании «Аквамаг-процессинг» Олега Макаренко. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в 2022 году три студента вуза перевели на банковскую карту профессора около 400 тыс. руб. Эти деньги он передал директору Института нефтегазового бизнеса УГНТУ Татьяне Лейберт, как считает следствие, за успешную сдачу экзаменов. Студентами, передававшими деньги, были хоккеисты КХЛ Вячеслав Солодухин, Семен Кошелев и Юрий Сергиенко. Олег Макаренко не признает вину. По словам его адвокатов, уголовное дело может быть связано с многомилионным долгом «Башкиравтодора» перед «Аквамак-процессингом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Сергей Макаренко полагает, что уголовное дело может быть связано с дебиторской задолженностью компании его брата

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Адвокат Сергей Макаренко полагает, что уголовное дело может быть связано с дебиторской задолженностью компании его брата

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», 56-летнего профессора УГНТУ Олега Макаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ) в интересах трех игроков Континентальной хоккейной лиги и директора Института нефтегазового бизнеса УГНТУ Татьяны Лейберт. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый передал около 400 тыс. руб. госпоже Лейберт, чтобы она обеспечила успешную сдачу экзаменов трем студентам.

Как рассказал «Ъ» брат Олега Макаренко – адвокат Сергей Макаренко – в деле фигурируют экс-игрок уфимского ХК «Салават Юлаев» и московского «Спартака», а ныне тренер молодежной команды по хоккею «СКА-1946» (Санкт-Петербург) Вячеслав Солодухин, а также игрок казанского «Ак барса» Семен Кошелев и защитник казахстанского «Барыса» Юрий Сергиенко.

Как сообщал «Ъ», в апреле 2023 года Ленинский райсуд Уфы оштрафовал Семена Кошелева за дачу взятки на 2,2 млн руб. Уголовное дело, по которому проходил хоккеист, было связано с покупкой военного билета и поступлением в УГНТУ. По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через знакомого Фарита Самигуллина (в июле 2023 года был приговорен к шести годам колони общего режима за мошенничество, посредничестве во взяточничестве и дачу взятки) пытался в Уфе купить военный билет за 40 тыс. руб. и за 270 тыс. руб. поступил в УГНТУ. В последующем он также платил деньги, чтобы сдавать сессии, не посещая занятия. Общая сумма взяток составила около 720 тыс. руб.

Олег Макаренко родился в 1968 году. Окончил Уфимский нефтяной институт (ныне УГНТУ) по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». Доктор технических наук, бывший проректор вуза по инвестиционному и стратегическому развитию. Владеет компанией «Аквамаг-процессинг», которая специализируется на оптовой торговле нефтепродуктами. Компания входит в реестр кредиторов АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике). Задолженность госкомпании перед «Аквамаг-процессингом» за поставку битума превышает 446 млн руб., а общая кредиторская задолженность – более 3,5 млрд руб.

Как сообщил «Ъ» адвокат обвиняемого Рамиль Гизатуллин, Олег Макаренко вину не признает. По словам защитника, о возбужденном уголовном деле его доверитель узнал на днях от брата Сергея, а тот, в свою очередь, из Telegram-канала «Честный репортаж». В прошлый четверг канал сообщил, что в доме и офисе Олега Макаренко якобы прошли обыски, а его «местонахождение неизвестно». По словам Рамиля Гизатуллина, эта информация не соответствует действительности.

«Уголовное дело возбудили в январе. Тогда у Олега Анатольевича, как выяснилось, был статус подозреваемого. Об уголовном деле он узнал только в четверг из Telegram-канала и сразу явился в СКР. На следующий день его отправили под домашний арест»,— отметил адвокат.

По словам Сергея Макаренко, его брат предполагает, что уголовное дело может быть связано с взысканием задолженности с «Башкиравтодора».

«События были, как говорит следствие, в 2022 году. Тогда мой брат давал показания, и претензий к нему не было. Долг «Башкиравтодора» перед «Аквамак-процессинг» большой и, возможно, не хотят его выплачивать,— сообщил «Ъ» Сергей Макаренко.— Передавая деньги Татьяне Лейберт, он не знал, что это взятки. Один из студентов, с которым он был знаком, попросил помочь и отдать ей деньги за обучение: он учился заочно на платной основе. А потом попросил за двух товарищей. Они перечислили деньги на банковский счет Олега, тот снял деньги и передал. Он думал, что деньги законные. Лейберт говорила ему, что это оплата обучения, он ей верил, и не копейки себе не взял».

Уголовное дело в отношении Татьяны Лейберт по обвинению в получении взяток в ноябре 2024 года поступило в Орджоникидзевский райсуд Уфы, но практически сразу было возвращено прокурору. По мнению суда, его необходимо объединить с уголовным делом другого сотрудника вуза (его имя неизвестно). Повторно материалы в суд пока не поступали.

Адвокат Татьяны Лейберт Ильнур Салимьянов от комментариев воздержался.

Венера Хисамова