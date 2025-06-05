На терминале «Ультрамар» в Ленобласти ввели в эксплуатацию акваторию причала № 1б

В порту Усть-Луга в Ленобласти завершили очередной этап реконструкции морского терминала «Ультрамар» для перевалки минеральных удобрений, окатыша и чугуна. В эксплуатацию ввели акваторию причала № 1б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росморречфлот Фото: Росморречфлот

Как сообщили утром 5 июня в Росморречфлоте, работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Специалисты выполнили углубление дна до 17,2 м. Для достижения заявленных параметров пришлось поднять 288,44 тыс. куб. м грунта с участка площадью 5,08 га.

Предполагается, что обновленный причал 1б будет использоваться для перевалки удобрений в контейнерах и навалочных грузов. С учетом запущенных ранее причальных комплексов на терминале обеспечен безопасный заход судов с осадкой до 15,35 м, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, увеличенные площадь и глубина акватории позволят улучшить эксплуатационные характеристики терминала для отгрузки с берегового склада на морской транспорт минеральных удобрений, окатыша, горяче-брикетированного железа и чугуна. К 2030 году после полной реконструкции мощность «Ультрамара» должна вырасти с текущих 29,5 млн тонн до 44,5 млн тонн в год, пояснили в Росморречфлоте.

Прежде «Ъ-СПб» писал о двукратном увеличении до 10,4 млрд рублей чистой прибыли владельца и оператора морского терминала «Ультрамар» в порту Усть-Луга.

Андрей Цедрик