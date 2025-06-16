ИИ-поиск от Google превратит запросы в подкасты

Американская корпорация Google тестирует новую ИИ-функцию Audio Overviews, которая преобразует текстовые поисковые запросы в короткие аудиофайлы. Пользователи в таком случае получат краткий ответ в форме подкаста, озвученный как диалог между двумя виртуальными ведущими.

Аудиообзоры создаются с помощью языковой модели Gemini и генерируются за 30–40 секунд. Пользователь получает мини-плеер прямо в результатах поиска с возможностью управления воспроизведением. Под плеером отображаются ссылки на использованные источники.

Функция встроена в раздел People Also Ask и активируется по кнопке Generate Audio Overview. Новая возможность пока доступна ограниченному числу пользователей из США в рамках программы Search Labs и работает исключительно на английском языке.

Евгений Федуненко