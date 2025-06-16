ФНС усилила контроль за миграцией бизнеса в льготные регионы

Федеральная налоговая служба (ФНС) активизировала борьбу с фиктивной миграцией малого бизнеса в регионы с пониженной ставкой упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом «Ведомостям» сообщили юристы, чьи клиенты получили проверочные требования после смены юрадреса. Ужесточение совпало с вступлением в силу закона, призванного остановить фиктивный переезд в такие субъекты.

Издание ознакомилось с требованиями ФНС к трем индивидуальным предпринимателям, торгующим через маркетплейсы и подозреваемым в фиктивном переезде (в Курганскую область и Удмуртию). В одном случае признаком нарушения названа регистрация по одному адресу четырех физлиц из разных регионов, отсутствие сотрудников и коммунальных платежей на новом месте. В другом — «сведения, поступившие от внешних источников»: соседи подтвердили, что по адресу никто не живет, а в доме нет коммуникаций. В третьем — «наличие по расчетным счетам ИП платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории Удмуртской республики».

Налоговики открыто предупреждают о внимании к «упрощенцам», сменившим прописку. УФНС по Удмуртии заявило о проверках бизнеса на УСН: в 2024 году там зарегистрировались по месту жительства более 8 тыс. ИП и 220 юрлиц.

До 2025 года массовая перерегистрация бизнеса в регионы с пониженной ставкой УСН была распространенной практикой. Новый закон обязывает «переехавшие» компании и ИП платить налог по прежней ставке в течение трех лет после смены адреса.

Как в 2025 году налоговая реформа стала налоговой практикой — в материале «Ъ».