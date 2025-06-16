Цены на арматуру вернулись к уровню 2022 года

К началу июня 2025 года цены на арматуру опустились до уровня конца 2022 года, составив 36 тыс. руб. за тонну. Это следует из данных рейтингового агентства «Русмет». Ожидавшийся рост спроса со стороны строительного сектора не состоялся, несмотря на некоторое оживление в сегменте индивидуального строительства.

По данным «Русмета», стоимость арматурного проката продолжила снижаться после незначительного положительного колебания в первую неделю июня. По прогнозам рейтингового агентства НКР, в ближайшие месяцы металлурги, скорее всего, будут вынуждены снизить цены еще минимум на 5–7% в силу превышения предложения над спросом.

Негативная конъюнктура в сегменте арматуры сохраняется, несмотря на позитивные тренды на рынке стали. По данным корпорации «Чермет», в мае производство стали в России увеличилось на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6 млн тонн. В то же время цены на слябы в конце мая впервые за долгое время показали положительную динамику.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стройка прогнула арматуру».