Главные новости за неделю 9–15 июня. Кубань, Крым, Адыгея
На Кубани транспортная полиция задержала троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа.
Пляжи Краснодарского края будут полностью оснащены системой видеонаблюдения в течение двух лет.
Просроченная задолженность по ипотеке в Краснодарском крае на 1 мая 2025 года составила 8,8 млрд руб. Рост показателя за четыре месяца составил 122%.
Власти Сочи сообщили, что ожидают в текущем летнем сезоне порядка 4,9 млн туристов.
С января по май 2025 года на Кубани зарегистрировано 2370 ДТП, в результате которых погибли 267 человек.
СКР завершил расследование дела в отношении заместителя начальника управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Нателлы Бирюковой.
Члены банды Цапков угрожали расправой семье бизнесмена из Краснодарского края Валерия Дорошенко.
Краснодарский ретейлер «Магнит» и вьетнамская продовольственная корпорация Masan Group запустили в Ханое первый корнер с продуктами из России.
Правительство России направит 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в акватории Черного моря в декабре 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе международного детского центра «Артек» в Крыму.