Летом 2025 года в Сочи ожидают 4,9 млн туристов

Власти Сочи сообщили, что ожидают в текущем летнем сезоне порядка 4,9 млн туристов. Средняя загрузка средств размещения, по прогнозам чиновников, составит от 75% в июне до 95% в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Все вопросы жизнеобеспечения в период проведения высокого сезона контролирует летний оперативный штаб под председательством главы Сочи Андрея Прошунина. В него входят представители администрации города и районов, правоохранительных органов и силового блока, учреждений здравоохранения, ресурсоснабжающих организаций, транспортных объектов»,— сообщили в мэрии курорта.

Как сообщал «Ъ-Сочи», с начала текущего года Сочи принял более 2,5 млн туристов. Прирост турпотока составил около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За майские праздники черноморский курорт посетили около 357 тыс. гостей. Заполняемость некоторых отелей достигала 89%, а средняя загрузка гостиниц составила около 81%.

Курорт Красная Поляна с декабря по май посетили 410 тыс. гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году турпоток в Сочи увеличился до 7,9 млн человек против 7,6 млн в 2023 году.

Василий Хитрых