Просрочка по ипотеке на Кубани за четыре месяца 2025 года выросла на 122%

Просроченная задолженность по ипотеке в Краснодарском крае на 1 мая 2025 года составила 8,8 млрд руб. Рост показателя за четыре месяца составил 122%, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

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На 1 января 2025 года объем просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по ипотечным кредитам на Кубани составлял 3,9 млрд руб., на 1 января 2024 года — 3,2 млрд руб. В целом задолженность по ипотеке в регионе на 1 мая 2025 года составляет 846,5 млрд руб. Доля просроченной задолженности — 1,04%.

В Южном федеральном округе объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1 мая 2025 года составляет 15,3 млрд руб. Рост показателя за четыре месяца текущего года — 118%. Общий объем задолженности по ипотеке в округе — 1,8 трлн руб., доля просрочки — 0,83%.

В Адыгее на начало мая этого года объем просроченной задолженности по ипотеке составлял 534 млн руб. (рост за четыре месяца — 145%, доля от общего объема задолженности — 1,11%), в Крыму — 384 млн руб. (рост — 753%, доля — 0,38%), в Севастополе — 155 млн руб. (рост — 76%, доля — 0,42%).

В целом по России объем просроченной ипотечной задолженности составил 129,3 млрд руб. С начала 2025 года он вырос в 1,9 раза. Единственным регионом в стране, в котором зафиксировано сокращение проблемной ипотеки, стала Калининградская область (–384 млн руб., или –33%). Аномальный прирост просроченной ипотеки зафиксирован в Тыве (с 0,1 млрд руб. до 1,5 млрд руб.) и в Крыму (рост в восемь раз, с 45 млн руб. до 384 млн руб.). Более чем в три раза неплатежи выросли в Новгородской области, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии — Алании.

«Предположительно, это заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024 года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием. Второй причиной можно назвать застой на рынке недвижимости, когда заемщик не может быстро найти покупателя на залоговую квартиру. По мере снижения процентных ставок данные тенденции увеличения просроченной ипотеки должны ослабнуть. Можно будет рефинансировать кредиты под более низкую ставку, легче будет продаваться залоговая недвижимость. Но при таком сценарии мы, всего скорее, столкнемся с ростом цен на квадратные метры»,— прокомментировал генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.

Дмитрий Михеенко