Владимир Зеленский ввел санкции против крымского «Артека»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, включая международный детский центр «Артек» в Крыму, движение «Движение первых» и общество «Знание». Документ, опубликованный на сайте главы соседнего государства, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В перечень подсанкционных лиц и структур также вошли Мелитопольский государственный университет, севастопольское отделение ДОСААФ России, а также Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун».

Помимо юридических лиц, в список попали 46 физических лиц, включая нескольких украинских граждан. В частности, ограничения затронули уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области Александру Бондареву и омбудсмена Новосибирской области Надежду Болтенко.

Пионерский лагерь «Артек» открылся 16 июня 1925 года в Крыму. В этот знаменитый в СССР центр детского отдыха мечтали попасть как пионеры со всего Союза, так и дети из других стран. За все время существования в Артеке отдохнуло более 1,8 млн детей.

Вячеслав Рыжков