Краснодарский «Магнит» открыл первый корнер с российскими товарами во Вьетнаме

Краснодарский ретейлер «Магнит» и вьетнамская продовольственная корпорация Masan Group запустили в Ханое первый корнер с продуктами из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Корнер под брендом Soul of Russia разместили в супермаркете WinMart. Торжественное открытие приурочили ко Дню России. По словам представителей «Магнита», цель проекта — развитие двусторонней торговли и культурного обмена между странами.

В ассортименте более 170 товарных позиций от 30 российских производителей — от молочной продукции и шоколада до сувенирной матрешки. В ответной инициативе 27 июня во флагманском гипермаркете «Магнита» в Москве откроется вьетнамский корнер. В случае успеха формат планируют масштабировать до 2 тыс. торговых точек в Ханое.

Анна Гречко