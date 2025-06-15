На Кубани полиция задержала троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги сообщили в полицию о частичном повреждении релейного шкафа вблизи станции «Краснодар-2», отвечающего за безопасность на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. При этом двое мужчин ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По словам молодых людей, через мессенджер они получили предложение о криминальном заработке от неизвестного лица и согласились совершить преступление за деньги.

По предварительным данным, злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф. Но завершить противоправное деяние не смогли по независящим от них обстоятельствам. Инцидент не привел к сбоям в движении поездов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.

Андрей Николаев