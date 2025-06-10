Власти РФ направят 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом

Правительство России направит 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в акватории Черного моря в декабре 2024 года. Соответствующее распоряжение, подписанное кабмином, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Средства будут переданы Минприроды для предоставления трансферта бюджету Краснодарского края, на территории которого фиксируются основные последствия экологического инцидента. Согласно документу, трансферт компенсирует региону расходы, связанные с устранением последствий аварии, вызванной разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

Инцидент произошел 15 декабря, когда в условиях шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие порядка 9,2 тыс. т мазута. В результате аварии погиб один человек, остальные члены экипажа были эвакуированы. Разлив нефтепродуктов затронул прибрежную зону Черного моря, особенно — побережье Краснодарского края. На Кубани введен режим ЧС федерального уровня. Специалисты МЧС продолжают работы по очистке акватории. По последним данным, обследовано около 3,6 тыс. кв. м дна в районе Анапы и Темрюкского района, собрано более 228 т нефтесодержащих отходов.

Вячеслав Рыжков