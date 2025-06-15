Главные новости за неделю 9–15 июня. Кавказ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло освободил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева по его собственному желанию.

На Ставрополье за прошедшую неделю зарегистрировали пять случаев Крымской геморрагической лихорадки и 30 случаев клещевого боррелиоза, при этом 420 человек обратились в медучреждения после укусов клещей.

Ставропольский край в 2025 году направит свыше 1 млрд руб. на заключение около 4,5 тыс. социальных контрактов, что на 34,2% больше прошлогоднего показателя.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «БМ Капитал» к ООО «Чегемский стекольный завод» и взыскал с ответчика 137,3 млн руб.

Черемушкинский районный суд Москвы 11 июня удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства многоквартирный дом, возведенный на территории санатория «Красные камни» в Кисловодске.

Следственный комитет России по Северной Осетии проводит проверку по факту гибели двух туристок при опрокидывании квадроцикла в реку.

В Кисловодске семиклассник спас тонущего ребенка на «Старом озере». Ученику гимназии №19 Георгию Кочаровскому удалось доплыть до тонущего ребенка и вытащить его на берег.

В Ставропольском государственном музее-заповеднике 11 июня открылась выставка «Буденновск: трагедия и память», посвященная 30-летию захвата заложников в Буденновске. Воссоздать хронику трагических событий помогли фотографии ставропольского фотокорреспондента Михаила Колесникова и директора музея-заповедника Николая Охонько.

На Ставрополье степень повреждения косточковых культур из-за апрельских заморозков составила 70-80%. Площадь таких садов в регионе занимает 8% используемых территорий.