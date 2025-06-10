В Ставропольском крае 420 человек обратились к врачам из-за укусов клещей

На Ставрополье за прошедшую неделю зарегистрировали пять случаев Крымской геморрагической лихорадки и 30 случаев клещевого боррелиоза, при этом 420 человек обратились в медучреждения после укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаи КГЛ выявили в Красногвардейском, Ипатовском, Левокумском, Арзгирском и Благодарненском муниципальных округах. Клещевой боррелиоз диагностировали у 18 жителей Ставрополя, трех — в Шпаковском округе и Железноводске, двух — в Ессентуках и по одному в Кировском, Кочубеевском, Петровском округах и Пятигорске. Все заболевшие ранее пострадали от укусов клещей.

Для борьбы с переносчиками инфекций власти провели акарицидную обработку природных территорий площадью 24,5 тыс. кв. м. Обработали также детские лагеря, территории школ и детсадов, пастбища и места отдыха населения.

По данным краевого управления ветеринарии, противоклещевую обработку прошли более 269 тыс. голов крупного рогатого скота и свыше 289 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Роспотребнадзор выдал 392 предписания хозяйствующим субъектам о проведении профилактических мероприятий.

Тат Гаспарян