Ставрополье потеряло до 80% косточковых из-за аномальных заморозков

На Ставрополье степень повреждения косточковых культур из-за апрельских заморозков составила 70-80%. Площадь таких садов в регионе занимает 8% используемых территорий, сообщает «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Аномальные заморозки повредили черешню, абрикосы и персики. Семечковые культуры пострадали в меньшей степени — до 15%.

В начале мая непогода затронула Александровский, Кировский, Минераловодский, Георгиевский и Предгорный округа. От стихии пострадало около 15 тыс. га засеянных площадей. Ущерб варьируется от 10 до 100%.

Одной из мер господдержки аграриев является агрострахование в сфере растениеводства. Субсидию получили 134 хозяйства, заключившие 147 договоров. Бюджетные средства позволили просубсидировать страхование озимых культур на площади 534,3 тыс. гектаров. Выплаты произведут в июне.

В Краснодарском крае низкие температуры повредили алычу, сливу, вишню, черешню и другие косточковые. Общая площадь плодовых и ягодных насаждений в регионе составляет 29,2 тыс. га.

По предварительной оценке, в крае ожидается незначительное снижение урожая косточковых и семечковых культур по сравнению с прошлым годом. Существенных повреждений ягодных культур не зафиксировано.

Тат Гаспарян