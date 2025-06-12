Две туристки погибли при опрокидывании квадроцикла в Осетии

Следственный комитет России по Северной Осетии проводит проверку по факту гибели двух туристок при опрокидывании квадроцикла в реку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 11 июня погибшие взяли в аренду квадроцикл в селе Хидикус Алагирского района. Во время поездки транспортное средство опрокинулось в реку Фиагдон. В результате происшествия обе пострадавшие скончались.

Следователи СК выполняет комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян