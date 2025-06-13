В Кисловодске школьник спас тонущего ребенка

В Кисловодске семиклассник спас тонущего ребенка на «Старом озере». Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что мальчик «примерно 10 лет» играл в воде с друзьями и начал тонуть. Оказать помощь пытались взрослые очевидцы, но расстояние было слишком большим для оперативного спасения. На другой стороне водоема оказался ученик 7 класса гимназии №19 Георгий Кочаровский, которому удалось доплыть до тонущего ребенка и вытащить его на берег.

Константин Соловьев