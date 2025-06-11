Суд взыскал с Чегемского стекольного завода 137 млн рублей за сорванную сделку

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «БМ Капитал» к ООО «Чегемский стекольный завод» и взыскал с ответчика 137,3 млн руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор возник из-за неисполнения предварительного соглашения купли-продажи недвижимости, заключенного 18 декабря 2023 года. По договору стекольный завод обязался продать компании «БМ Капитал» комплекс недвижимости в Чегеме стоимостью 123 млн руб.

В состав имущества входили производственные цеха площадью 6,6 тыс. кв. м, трехэтажное бытовое здание, гараж, объект незавершенного строительства, два земельных участка и права аренды земли общей площадью более 25 тыс. кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чегемский стекольный завод» зарегистрировано в городе Чегем (КБР) в 2021 году. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Учредителями общества в равных долях являются — Светлана Федорина и Павлик Егоян. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,2 млрд руб., прибыль — 23,3 млн руб. ООО «БМ Капитал» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Учредитель — Тамара Букулова. Убыток предприятия за 2024 год составил 192 тыс. руб.

Покупатель исполнил свои обязательства — 19 декабря 2023 года перечислил полную стоимость на счет продавца. Основной договор стороны должны были заключить до 15 июля 2024 года. Однако завод не выполнил условия сделки.

Согласно дополнительному соглашению от 25 апреля 2024 года, продавец должен был получить согласие АО «Корпорация МСП» на отчуждение объектов или снять с них ипотечные обременения. Кроме того, завод обязался построить газопровод, линии электропередач, водопровод и канализацию к производственному цеху. Эти условия не были выполнены. На объектах недвижимости сохранилась ипотека в пользу Корпорации МСП, письменное согласие на продажу получено не было, инфраструктурные объекты не построили.

После истечения срока действия 16 июля 2024 года предварительный договор прекратился, но деньги покупателю не вернули. Суд признал это неосновательным обогащением и обязал стекольный завод возместить ущерб — 123 млн руб. основного долга и 14,3 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Тат Гаспарян