Ставропольский музей показал фотохронику трагедии 1995 года в Буденновске

В Ставропольском государственном музее-заповеднике 11 июня открылась выставка «Буденновск: трагедия и память», посвященная 30-летию захвата заложников в Буденновске. Воссоздать хронику трагических событий помогли фотографии ставропольского фотокорреспондента Михаила Колесникова и директора музея-заповедника Николая Охонько, сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Колесников Фото: Михаил Колесников

Экспозиция рассказывает об одной из самых трагических страниц истории Ставропольского края — теракте, произошедшем 14-19 июня 1995 года. Это был первый крупный террористический акт в современной России.

195 боевиков под руководством Шамиля Басаева напали на Буденновск. Они согнали в городскую больницу и взяли в заложники более 1600 мирных жителей. Тех, кто отказывался подчиняться, расстреливали. В результате нападения погибли 129 человек, 415 получили ранения.

На выставке представлены предметы мемориальной ценности, собранные сразу после событий: часть бронежилета, фрагменты военной формы, детские игрушки, найденные на территории больницы, женские больничные тапочки.

Выставка «Буденновск: трагедия и память» будет работать до 23 июня.

Николай Аксенов