Суд передал государству жилой дом в санатории «Красные камни» в Кисловодске

Черемушкинский районный суд Москвы 11 июня удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства многоквартирный дом, возведенный на территории санатория «Красные камни» в Кисловодске, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Решение принято по делу о коррупции, в котором фигурируют бывший директор санатория Сергей Макаров, ООО «Центр управления активами» и его бенефициар Магомед Каитов, ранее возглавлявший Межрегиональную сетевую компанию Северного Кавказа.

Суд установил, что Сергей Макаров без согласия Управления делами Президента разрешил строительство девятиэтажного жилого дома на территории учреждения. В 2006 году санаторий и подконтрольная Магомеду Каитову компания подписали инвестиционные контракты на возведение здания с 86 квартирами общей площадью 4,9 тыс. кв. м.

Согласно условиям соглашения, строительство велось под предлогом обеспечения жильем персонала санатория. По контракту 19 сотрудников должны были получить квартиры, а остальные 67 жилых помещений предназначались компании Магомеда Каитова.

Сергей Макаров умышленно занизил долю санатория до шести, а затем до двух процентов, договорившись о выплате компенсации в размере 4,7 млн руб. В итоге организация Магомеда Каитова получила право собственности на все жилье, лишив санаторий имущества.

Эксперты отмечают значительный рост стоимости объекта. Если в 2010 году при выбытии из инвестиционного контракта дом оценивался в 308 миллионов рублей, то сейчас его цена превышает 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию в 2010 году собственниками 26 квартир стали работники причастных организаций, а также их родственники и знакомые.

В ноябре 2024 года Кисловодский городской суд приговорил Сергея Макарова к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

В отношении Магомеда Каитова возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и хищение 5 млрд руб. Судебное разбирательство пройдет без участия обвиняемого, поскольку он скрывается за границей.