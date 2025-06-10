Ставрополье увеличит расходы на соцконтракты до 1,1 млрд рублей

Ставропольский край в 2025 году направит свыше 1 млрд руб. на заключение около 4,5 тыс. социальных контрактов, что на 34,2% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Елену Мамонтову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, к 1 мая текущего года заключено более 2 тыс. социальных контрактов, выплачены средства объемом свыше 439 млн руб.

Наиболее популярным направлением стало развитие индивидуального предпринимательства — на него приходится около 50% от общего числа заключенных договоров. Среди других востребованных направлений трудоустройство и преодоление трудной жизненной ситуации — по 18% каждое, а также развитие личного подсобного хозяйства — 13%.

В 2024 году жители региона оформили 3,9 тыс. социальных контрактов на общую сумму 822 млн руб.

Николай Аксенов