Деньги пропали в хельсинкском центре

К восьми годам лишения свободы суд в Москве заочно приговорил бывшего директора Alfa Development Holding Limited Елену Рымарук. Предпринимательницу, находящуюся сейчас на Украине, признали виновной в хищении в 2014–2016 годах свыше $174,2 тыс. бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Одновременно суд удовлетворил иск Россотрудничества к Елене Рымарук на сумму ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор предпринимательнице Елене Рымарук, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Процесс, проходивший в заочном режиме, стартовал в сентябре прошлого года, для принятия итогового решения судье Ирине Зориной понадобилось полтора десятка заседаний. В результате она признала бизнесвумен виновной и назначила ей наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн руб. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — Россотрудничества — на сумму 11,14 млн руб. Отметим, что именно такой срок в прениях сторон для подсудимой просило гособвинение.

Уголовное дело в отношении госпожи Рымарук, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено еще 11 октября 2019 года по результатам проверки, инициированной Россотрудничеством. Предметом разбирательства тогда стало неисполнение компанией Елены Рымарук госконтракта на $4,67 млн, по которому ее компания Alfa Development Holding Limited обязалась провести капитальный ремонт Российского центра науки и культуры в Хельсинки (РЦНК). Как отмечалось в деле, фирма получила заказ по результатам конкурса, проведенного Россотрудничеством в августе 2014 года.

Российский центр науки и культуры в Хельсинки был торжественно открыт в 1977 году при участии председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и президента Финляндии Урхо Кекконена. Основными направлениями деятельности центра являются развитие сотрудничества России и Финляндии в области образования и научно-культурного диалога, продвижение русского языка в Финляндии, а также поддержка регионального сотрудничества между Россией и Финляндией. РЦНК организует концерты, спектакли, выступления российских артистов, художественные, научные и научно-технические выставки, семинары, конференции и круглые столы.

Согласно заключенному контракту, заказчик обязался финансировать ремонт, а подрядчик в конце каждого месяца должен был отчитываться о проведении работ согласно утвержденному техническому заданию и их стоимости, предоставляя заказчику соответствующие сметы и счета.

Однако, как установили в Главном следственном управлении СКР по Москве, когда из бюджета на расчетный счет центрального аппарата Россотрудничества были переведены $4,67 млн, некие «неустановленные лица» из числа его работников «вошли в преступный сговор с руководством Alfa Development Holding Limited, в частности, с Еленой Рымарук» с целью хищения средств. В соответствии с планами махинаторов, говорится в деле, работы по капитальному ремонту здания были выполнены не в полном объеме и не соответствующего техзаданию качества, однако заказчику злоумышленники представили документы об их исполнении и справки о стоимости, содержавшие заведомо недостоверные сведения. Сфабрикованные отчеты, считает следствие, были изготовлены в промежутке между 2014 и 2016 годами, а затем переданы в головной офис Россотрудничества в Москве.

В результате на счета кипрских подрядчиков — Alfa Development в Eurobank Cyprus Ltd и Hellenic Bank Public Company Limited было перечислено $4,362 млн в счет оплаты капитального ремонта. Часть выделенных на ремонт центра средств — $174,2 тыс. (по курсу 2017 года — около 11,14 млн руб.) — была похищена злоумышленниками.

Афера была вскрыта во время проверки, проведенной Россотрудничеством. Поначалу ведомство инициировало разбирательство в Московском арбитражном суде, подав иск о взыскании с компаний госпожи Рымарук порядка $244,2 тыс. Юристы ответчика пытались оспорить претензии к Alfa Development Holding Limited на том основании, что в 2015 году Россотрудничество перезаключило контракт на выполнение работ в Хельсинки с другой кипрской компанией Hellenic Bank Public Company Limited. Но это утверждение не произвело впечатления на судей, поскольку выяснилось, что руководителем нового подрядчика являлась все та же гражданка Украины Рымарук. Иск был удовлетворен, однако взыскать ущерб в 2019 году не представилось возможным, что и послужило основанием для обращения руководства ведомства-заказчика в правоохранительные органы.

В декабре 2022 года обвинение в совершении особо крупного мошенничества заочно было предъявлено Елене Рымарук. В марте 2023 года Пресненский суд вынес постановление о взятии ее под стражу на два месяца с момента ее задержания в России либо экстрадиции из-за рубежа. После этого женщину объявили во всероссийский, а потом и международный розыск.

В ходе прений защитник госпожи Рымарук заявлял, что, не имея возможности выяснить позицию находящейся на Украине подзащитной, должен отрицать ее вину. При этом адвокат оспаривал выводы строительной экспертизы, проведенной в Финляндии в 2019 году, и указывал, что повторно ее провести сейчас невозможно. Однако суд аргументы защиты не убедили.

Алексей Соковнин