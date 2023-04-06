В хельсинкском центре нашлось место для хищения

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего директора Alfa Development Holding Limited гражданку Украины Елену Рымарук. Она обвиняется в хищении свыше 11 млн руб. ($174,2 тыс.) при исполнении госконтракта на капитальный ремонт здания Россотрудничества в Финляндии в 2014 году. Госпожа Рымарук от следствия скрылась и была объявлена в розыск. Тем временем Россотрудничество в Московском арбитражном суде добилось от компании компенсации в размере $244,2 тыс.

Основанием для того, чтобы объявить бывшего директора Alfa Development Holding Limited Елену Рымарук сначала в федеральный, а затем международный розыск, стало то обстоятельство, что она систематически игнорировала вызовы к следователю на допросы, а потом стало известно, что бизнесвумен уехала за границу. Пресненский отдел столичного управления СКР, заочно предъявивший ей обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратился с ходатайством в Пресненский суд Москвы о заочном избрании для гражданки Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Одним из основных доводов в пользу ареста стал тот факт, что Елена Рымарук уже больше года скрывается от следствия.

При этом следователь отметил, что причастность госпожи Рымарук к хищению части денежных средств, предназначенных для капитального ремонта здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей и результатами экспертиз. А заболеваний, препятствующих ее содержанию под стражей во время предварительного следствия, обнаружено не было. Суд согласился со следствием и заочно арестовал экс-директора на два месяца. Срок ареста будет рассчитываться с момента задержания госпожи Рымарук на территории России или ее экстрадиции в РФ.

Уголовное дело, фигурантом которого впоследствии стала Елена Рымарук, Пресненский межрайонный следственный отдел возбудил 11 октября 2019 года. Как было установлено в ходе предварительного следствия, Россотрудничество в августе 2014 года организовало проведение конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Российского центра науки и культуры, расположенного на улице Норденскиельдинкату в Хельсинки. По результатам поданных на участие заявок конкурс выиграла зарегистрированная на Кипре Alfa Development Holding Limited.

В результате с директором фирмы Рымарук был заключен госконтракт на $4,67 млн.

Согласно договору, госзаказчик был обязан финансировать работы, а подрядчик, в свою очередь, в конце каждого месяца отчитываться перед ним о проведении работ согласно утвержденному техническому заданию, о их стоимости и представлять соответствующие счета.

Сразу же после заключения контракта из бюджета на расчетный счет центрального аппарата Россотрудничества были переведены все $4,67 млн. Тогда же, по версии следствия, некие «неустановленные лица» из числа работников Россотрудничества «из корыстной заинтересованности вошли в преступный сговор с руководством Alfa Development Holding Limited и, в частности, с Еленой Рымарук». Следствием было установлено, что в результате преступного сговора, вопреки тому, что работы по капитальному ремонту здания не были выполнены в полном объеме, документы об их исполнении и справки о стоимости, содержавшие заведомо недостоверные сведения, были оформлены и подписаны. По версии следствия, сфабрикованные отчеты о проделанной работе были изготовлены в промежутке между 2014 и 2016 годами, а затем переданы в головной офис Россотрудничества в Москве.

Это привело к тому, что на кипрские расчетные счета Alfa Development в Eurobank Cyprus Ltd и Hellenic Bank Public Company Limited было перечислено $4,362 млн в счет оплаты капитального ремонта.

Между тем по решению следствия была назначена и в январе 2019 года проведена непосредственно на месте событий в Финляндии строительная экспертиза, согласно выводам которой на российском объекте в Хельсинки были выполнены не все работы, а деньги в размере $174,2 тыс. (по курсу 2017 года — около 11,14 млн руб.) были присвоены злоумышленниками.

Стоит отметить, что Россотрудничество в Московском арбитражном суде добилось от компании госпожи Рымарук компенсации, с учетом штрафных санкций, в размере $244,2 тыс.

Вопрос о возможной экстрадиции обвиняемой будет поставлен Генпрокуратурой после того, как выяснится ее местонахождение. Защита госпожи Рымарук для комментариев была недоступна.

Юрий Сенаторов