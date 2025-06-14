Казахстан разделил проекты АЭС между «Росатомом» и CNNC

Казахстан выбрал российский «Росатом» и китайскую CNNC для строительства двух атомных электростанций в стране. Как сообщило агентство по атомной энергии республики, российская корпорация возглавит консорциум по первой АЭС, тогда как китайская компания станет лидером по второму проекту.

Все претенденты обладают уникальными технологиями, но сильнейшие предложения были у России и Китая, отметили в ведомстве.

Председатель агентства Алмасадам Саткалиев уточнил, что с CNNC планируется подписание отдельного соглашения. «Мы хотим видеть китайские технологии для строительства еще одной АЭС»,— сказал господин Саткалиев (цитата по «Интерфаксу»). Переговоры по этому проекту начнутся в ближайшее время.

Ранее Казахстан уже определил «Росатом» основным партнером для первой атомной станции, которая будет построена у озера Балхаш. Оба проекта реализуются после референдума 2024 года, где 71% граждан поддержали развитие атомной энергетики.