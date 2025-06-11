Штаты охватили протесты

Протесты из Калифорнии распространились на другие американские города. По данным местных СМИ, акции прошли в десятке штатов, в том числе в Техасе и крупнейших городах Кентукки и Джорджии. Тем временем в Лос-Анджелесе, на тротуаре в районе Даунтаун, который стал местом недавних погромов, было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в местной полиции. Причины смерти выясняются. Дональд Трамп заявил, что Калифорнию захватил «иностранный враг». За акции в других штатах пригрозил «серьезным ответом», а за сожжение американского флага демонстрантами призвал на год сажать в тюрьму. “Ъ FM” поговорил с местными жителями. Они оценивают происходящее неоднозначно. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Во вторник, 10 июня, Калифорния подала в суд уже 25-й иск на администрацию Трампа. В этот раз из-за решения ввести в Лос-Анджелес Нацгвардию. Власти штата считают это незаконным, поскольку президент обошел регламент и развернул военных без просьбы местных властей. Также губернатор Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в попытке устроить «зрелище», «безумие» и устрашение собственных граждан.

В Лос-Анджелесе тем временем беспорядки продолжаются уже пятый день. Протестующие возводили баррикады, забрасывали полицейских «коктейлями Молотова», известны и случаи мародерства. Силовики в ответ применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадали двое журналистов. Только в понедельник, 9 июня, были арестованы не менее 113 человек, говорит редактор газеты «Русская Калифорния» Виталий Атаев-Трошин: «Протесты продолжаются. Все ожидали, что они спадут, потому что будние дни начались. Я все-таки не верю, что это во что-то большое выльется. Обычно что-то происходит в Лос-Анжелесе, в Нью-Йорке, потом либо расходится, либо сходит на нет. В Калифорнии каждый пятый откуда-то приехал.

Мы не раз наблюдали иммиграционные протесты с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом. Он, возможно, отзовет Нацгвардию, и конфликт может рассосаться».

Впрочем, по словам главы Белого дома, Нацгвардию он отзовет только тогда, когда в Калифорнии станет безопасно. Протестующих он назвал животными и оплаченными мятежниками. Во вторник антимиграционные протесты распространились и на другие города США. СМИ сообщают, в частности, об акциях в Нью-Йорке, Чикаго, Далласе, Бостоне, Атланте и Остине. Десятки демонстрантов арестованы. «Мирная акция законна. Но как только вы перейдете черту, вас арестуют»,— предупредила полиция Техаса.

Но для США все это не в новинку, отмечает жительница Вирджинии Виктория: «Никто ничего не обсуждает. Моя знакомая мексиканка слова не сказала. Вообще, протесты здесь несут организованный характер, потому что нельзя выходить без согласования с властями. А так, показывают по телевидению, муж смотрит, он белый американец и считает, что Трамп правильно поступает. Президент Америки имеет право задействовать Национальную гвардию. У него очень крепкая поддержка, и Илон Маск не повлиял».

В Калифорнии протесты вспыхнули в минувшую пятницу, 6 июня, на фоне рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе. С воскресенья в городе развернута Нацгвардия. Но, как отмечает CNN, они лишь охраняют ведомственные здания, в протестах не участвуют, но своим присутствием раззадоривают толпу. Для Трампа все может закончиться печально, считает политолог, преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев: «Предыдущие президенты в основном акцентировали внимание на депортации людей с криминальным прошлым.

Сейчас мы наблюдаем попытки депортации ученых, студентов.

Поэтому если вы является каким-то даже вменяемым республиканцем, вы все это не поддерживаете. Если будет убит кто-то из протестующих, ситуация может действительно выйти из-под контроля, и демократы смогу взять еще какое-то количество голосов в Сенате. Все это в принципе может закончиться для Трампа очередным импичментом».

Впрочем, о поддержке президенту беспокоиться не приходится, отмечает журналист-переводчик, преподаватель департамента мировых языков колледжа Майами Дейд Мурад Абдуллаев: «Рейтинг Трампа подрос, идет поддержка его политики, но люди не поддерживают методы. Кто-то считает, что может начаться настоящая гражданская война по типу BLM. Многие обеспокоены тем, что вся шумиха вокруг мигрантов перерастает в борьбу демократов и республиканцев. И даже есть такие разговоры, что Трамп мстит демократам. В социальных сетях очень много опросов о том, насколько Америка обеспечивает конституционные права своих граждан».

Новые акции в крупных американских городах запланированы и на 14 июня, тогда же пройдет военный парад к 250-летию армии США и 79-летию Дональда Трампа.

Фотогалерея Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов Фото: Daniel Cole / Reuters Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства Фото: Barbara Davidson / Reuters Задержание участника протестов Фото: Jae C. Hong / AP Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих Фото: Eric Thayer / AP Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален» Фото: Daniel Cole / Reuters Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих Фото: Barbara Davidson / Reuters Среди участников протестов есть пострадавшие Фото: Eric Thayer / AP Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова» Фото: Daniel Cole / Reuters Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция Фото: Barbara Davidson / Reuters Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов Фото: Daniel Cole / Reuters Задержание женщины, которая участвовала в протестах Фото: Barbara Davidson / Reuters Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок Фото: Daniel Cole / Reuters Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений Фото: Ethan Swope / AP Следующая фотография 1 / 13 Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов Фото: Daniel Cole / Reuters Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства Фото: Barbara Davidson / Reuters Задержание участника протестов Фото: Jae C. Hong / AP Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих Фото: Eric Thayer / AP Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален» Фото: Daniel Cole / Reuters Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих Фото: Barbara Davidson / Reuters Среди участников протестов есть пострадавшие Фото: Eric Thayer / AP Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова» Фото: Daniel Cole / Reuters Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция Фото: Barbara Davidson / Reuters Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов Фото: Daniel Cole / Reuters Задержание женщины, которая участвовала в протестах Фото: Barbara Davidson / Reuters Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок Фото: Daniel Cole / Reuters Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений Фото: Ethan Swope / AP Смотреть

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Екатерина Вихарева