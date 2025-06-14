Смольный нашел недочеты в уборке дорог и тротуаров в преддверии ПМЭФ

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин обратил внимание на недочеты в работе коммунальщиков при уборке дорог и тротуаров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чиновник выразил уверенность, что все недостатки будут устранены. Господин Разумишкин подчеркнул, что под особым контролем находятся важные точки притяжения туристов и местных жителей. Он поручил создать мобильные бригады, которые будут дежурить в наиболее оживленных местах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев попросили отказаться или сократить использование личных машин в дни проведения ПМЭФ, который пройдет в мегаполисе с 18 по 21 июня.

Андрей Маркелов