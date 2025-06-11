Петербуржцев попросили пересесть с машин на общественный транспорт в дни ПМЭФ

Жителей Санкт-Петербурга попросили отказаться или сократить использование личных машин в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Взамен в комитете по транспорту предложили использовать общественный транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В структуре Смольного попросили минимизировать использование машин для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания участников форума, а также для поддержания комфортного ритма жизни. В комитете по транспорту подчеркнули, что это особенно актуально для центральной части Петербурга и главных транспортных магистралей.

В качестве альтернативы предлагаются метро, наземный общественный транспорт и электрички.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин посетит ПМЭФ-2025.

Татьяна Титаева