Главные новости к утру 14 июня

Надземная часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран и по которому пришлись удары Израиля, была уничтожена, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, на объекте также уничтожена электроинфраструктура.

Вьетнам стал страной-партнером БРИКС. Как уточнили в МИДе Бразилии, страна «разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».

Внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, по которому пришлись удары Израиля, выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

США выступают против предложения стран «Большой семерки» о снижении предельной цены на продажу российской нефти. Позиция Вашингтона ослабляет надежды европейцев на то, что руководители стран G7 на саммите в Канаде согласятся на сокращение добычи.

Иран усилит свои атаки на Израиль и будет готов атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить его. «Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции становятся новыми мишенями»,— сказал высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с CNN.

Ответственность за последствия ударов ЦАХАЛ по Ирану ложится на руководство Израиля, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Число пострадавших в Израиле выросло до 63 человек. Известно об одной погибшей.

Вооруженные силы США в Израиле участвуют в перехвате иранских ракет, сообщает журналист Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.