CNN: Иран заявил о готовности атаковать базы стран-союзников Израиля

Иран усилит свои атаки на Израиль и будет готов атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить его. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции становятся новыми мишенями»,— сказал собеседник издания.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Вскоре после первых ударов, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не имеют отношения к атаке Израиля. Вечером 13 июня Axios со ссылкой на источник сообщил, что ВВС США участвуют в перехвате иранских ракет в Израиле.

В ответ на атаку Израиля вооруженные силы Ирана вечером 13 июня провели операцию под названием «Правдивое обещание 3». В основном ответные действия Ирана сводились к массовым запускам ракет.

Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ».