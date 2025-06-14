Вьетнам стал страной-партнером БРИКС, сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, в этом году председательствующей в объединении.

Вьетнам стал десятым партнером объединения. Как уточнили в МИДе страна «разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января этого года. Ключевым событием во время бразильского председательства станет саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.

В 2024 году Россия председательствовала в объединении, ключевым событием председательства стал саммит в Казани 22–24 октября, на котором было решено ввести категорию государств-партнеров. Первыми в нее вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.