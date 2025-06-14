Ynet: 63 человека пострадали в результате ударов Ирана по Израилю

Число пострадавших в Израиле выросло до 63 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Как сообщает Ynet, люди пострадали в результате ударов по Тель-Авивскому, Центральному округам, а также по побережью Средиземного моря.

По данным армии Израиля, с начала операции «Правдивое обещание 3», Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство из которых сбиты. По данным израильского телеканала N12, ракет было 150-200, также было зафиксировано как минимум 9 падений ракет на территории Израиля.

Последствия ударов Ирана по Израилю — в фотогалерее «Ъ».