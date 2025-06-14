Небензя возложил вину за последствия ударов по Ирану на руководство Израиля

Ответственность за последствия ударов ЦАХАЛ по Ирану ложится на руководство Израиля, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран... Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права»,— сказал господин Небензя (цитата по ТАСС).

«Военные авантюры (Израиля) толкают регион на грань большой войны. Ответственность за все последствия этих действий всецело ложится на израильское руководство и тех, кто его поощряет»,— добавил он.

«Мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе»,— заявил господин Небезня.

По его словам, урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, возможно исключительно мирным и никакое силовое решение здесь не может быть ни легитимным. «Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне»,— сказал Василий Небензя.