Прокуратура нашла свалку строительных отходов на территории «Невского пятачка»

Прокуратура Ленинградской области по итогам проведенной проверки выявила нарушения законодательства об отходах производства и потребления на территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник "Невский пятачок"» в Кировском районе Ленобласти.

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Как сообщили в надзорном органе, было установлено, что в границах охранной зоны находится сооружение «золоотвал — земляная дамба», на территории которого размещены отходы от землеройных и строительных работ. В связи с этим в деятельности правообладателей объекта (ООО «Марта — Модуль 8» и ООО «Транс — Эко») усматривается нарушение требований природоохранного законодательства, выраженное в неправомерном размещении строительных отходов, отметили в прокуратуре.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Госэконадзор выявил источник загрязнения рек Иголинка и Войтоловка в Тосненском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик