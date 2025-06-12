Из-за новых правил суд прекратил дело врачей, обвиненных в смерти младенца

Гагаринский районный суд Москвы 10 июня прекратил уголовное дело, возбужденное в 2018 году в отношении четырех врачей роддома №4 при столичной больнице им. В. В. Виноградова. Их обвиняли в гибели младенца из-за некачественного оказания медицинских услуг.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых. Сторона защиты ссылалась на принятые в декабре 2024 года поправки к статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Согласно поправкам, действие статьи «не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

Дело в отношении бывшей заведующей отделением патологии беременных Марины Кирии, акушеров-гинекологов Георги Каладзе и Анастасии Каюмовой, а также неонатолога Ирины Герасимовой закрыто.

Смерть младенца произошла в ноябре 2018 года. 32-летняя москвичка Анастасия Шептовицкая на 39-й неделе беременности была доставлена в больницу с «хронической гипоксией плода» — недостаточностью снабжения кислородом. По данным следствия, врачи проигнорировали этот факт и не произвели необходимое обследование.

По версии следствия, непрофессиональные действия врачей привели «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина», из-за чего спустя сутки ребенок умер. Следствие настаивало, что врачи умышленно оказали некачественную медицинскую помощь и создали опасность для жизни и здоровья матери и ребенка.

Подробнее — в материале «Смертельные услуги больше не подсудны».

Екатерина Отрашкевич