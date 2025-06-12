Смертельные услуги больше не подсудны

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы прекратил скандальное дело четырех врачей роддома №4 при московской больнице им. В. В. Виноградова, обвинявшихся в гибели в 2018 году младенца. Этому способствовала принятая в прошлом году поправка к ст. 238 УК об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В итоге дело медиков, прошедшее два «судебных круга», было закрыто за отсутствием в их действиях состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георги Каладзе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Георги Каладзе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решение по уголовному делу бывшей заведующей отделением патологии беременных Марины Кирии, акушеров-гинекологов Георги Каладзе и Анастасии Каюмовой, а также неонатолога Ирины Герасимовой судья Дарья Артемонова вынесла после полугода судебного следствия по ходатайству защиты. Адвокаты подсудимых сослались на принятые в декабре 2024 года поправки к Уголовному кодексу, а именно к ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она пополнилась примечанием, согласно которым действие данной статьи «не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

Несмотря на то что потерпевшие и представители прокуратуры возражали, отмечая, что действия подсудимых могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК — «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (до трех лет), суд просьбу удовлетворил. В итоге дело медиков было закрыто в связи с отсутствием в действиях состава преступления, а избранная им мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

Как ранее писал “Ъ”, трагедия, которая привела четырех медиков на скамью подсудимых, произошла 9 ноября 2018 года. В тот день 32-летнюю москвичку Анастасию Шептовицкую, находившуюся на 39-й неделе беременности, доставили в больницу с диагнозом «хроническая гипоксия плода» (недостаточность снабжения тканей кислородом).

Следствие установило, что врачи проигнорировали сведения из медицинской карты роженицы (это были ее четвертые роды) о том, что предыдущие роды у нее были стремительными (это может привести к травмам у ребенка), а данные УЗИ показали нарушение кровотока в пуповине.

Врачи, по версии СКР, не произвели нужные обследования, в частности, не назначили показанный ей еще при осмотре дежурной бригадой постоянный КТГ-мониторинг, что позволило бы следить за состоянием матери и младенца, и решили, что женщина будет рожать естественным образом.

Согласно материалам дела, принимавший роды врач Каладзе покинул роженицу на два часа, отправившись пить чай в ординаторскую. Кроме того, он «проигнорировал просьбы среднего медицинского персонала проверить данные аппарата КТГ». Сам Георги Каладзе утверждает, что давшая такие показания акушерка его оговорила и что он находился в операционной.

Непрофессиональное поведение врачей, констатировало следствие, привело «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина», «что способствовало утяжелению его состояния». Врач-неонатолог Ирина Герасимова также не оказала надлежащую помощь новорожденному. В результате мальчик прожил лишь сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Каюмова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анастасия Каюмова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие пришло к выводу, что врачи «умышленно оказали некачественную медицинскую помощь», опасную для жизни и здоровья роженицы и ее сына. Они отнеслись к своим обязанностям безразлично, «желая уменьшить объем своей работы».

Всем четырем вменили в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии), а Ирине Герасимовой и Георги Каладзе также подделку документов (ст. 237 УК РФ).

В ходе первого судебного процесса трое подсудимых вину отрицали, утверждая, что действовали по утвержденному Минздравом протоколу. Они настаивали, что младенец умер не из-за асфиксии, а из-за внутриутробной инфекции. Неонатолог же Ирина Герасимова вначале полностью согласилась с обвинением, но под конец процесса признала вину лишь частично.

В июле 2024 году судья Джемал Курбанов оправдал госпожу Герасимову по ст. 238 УК РФ, а действия остальных подсудимых переквалифицировал на более мягкую ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Кроме того, он счел доказанной вину господ Герасимовой и Каладзе в подделке документов (ст. 237 УК РФ). Все фигуранты получили от полутора до двух лет ограничения свободы, однако тут же были освобождены от наказания за истечением срока давности.

Приговор обжаловали все стороны, прежде всего прокуратура, которая требовала для медиков по четыре года колонии, а также родители погибшего младенца — Анастасия и Андрей Шептовицкие. Они также настаивали на реальных сроках для врачей. В ноябре 2024 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе. Оно и закончилось прекращением дела.

Пока неизвестно, будет ли решение второго судьи Гагаринского суда обжаловано сторонами в апелляции. Дело в том, что дело врачей прекращено по не реабилитирующим медиков основаниям. Также это может сделать прокуратура и потерпевшие.

Андрей и Анастасия Шептовицкие заявили “Ъ”, что «обжалуют решение суда однозначно», так как считают его «вопиющей несправедливостью».

Госпожа Шептовицкая отметила, что автором и инициатором законопроекта об изменениях в УК, который помог избежать врачам уголовной ответственности, являлся первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, также врач Бадма Башанкаев, который еще в ходе первого процесса прислал в суд характеристику в поддержку подсудимой Марины Кирии. Последняя, по мнению родителей погибшего младенца, не подпадает под примечание к ст. 238 УК, так как лично не оказывала роженице медпомощь, а была руководителем.

По мнению господ Шептовицких, вышеназванное примечание привело к тому, что теперь врачей не смогут наказать по всей строгости закона за совершенные преступления. «Ведь за то же “причинение смерти по неосторожности” (ч. 2 ст. 109 УК) срок давности за гибель человека не превышает двух лет, а экспертизы и следствие длится годами»,— сказал Андрей Шептовицкий, отметив, что расследование по делу врачей роддома №4 длилось пять лет. По его мнению, до недавнего времени ст. 238 была единственной в УК РФ, по которой потерпевшие могли добиться привлечения медиков к реальной ответственности, поскольку срок давности по частям 2 и 3 ст. 238 составляет десять лет. «Однако теперь врачей по сути вывели из-под уголовной ответственности, хотя работники других профессий по этой статье отвечают перед законом в полном объеме. Врачи же теперь исключение. У них мандат на безнаказанность»,— посетовал господин Шептовицкий.

Мария Локотецкая