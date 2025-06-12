«Росатом» построит в Узбекистане большую и малую АЭС

Проект строительства атомной электростанции в Узбекистане российской госкорпорацией «Росатом» расширен. Теперь планируется возведение не только малой, но и большой АЭС, говорится в сообщении Минэкономразвития (цитата по «Интерфаксу»).

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«В этом году лидерами стран достигнута договоренность переформатирования проекта,— сказано в сообщении «Росатома», — и строительства двухблочной станции большой мощности и двухблочной станции малой мощности».

Сроки строительства большой АЭС в Узбекистане не уточняются. В конце апреля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что компания рассчитывает примерно через год залить бетон под фундамент малой АЭС.

Проект, подписанный весной 2024 года, изначально предусматривал строительство шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Начало работ планировалось на это лето, а ввод в эксплуатацию — в 2029-2033 годах. Это первый подобный проект «Росатома» за рубежом. Предполагалось, что финансировать строительство будет Узбекистан.

Подробнее о расширении использовании АЭС на основе реакторов малой мощности — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич