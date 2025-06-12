Глава управления СКР по Башкирии получил звание генерал-майора юстиции

Руководителю следственного управления республики Владимиру Архангельскому присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Указ о присвоении звания был зачитан в Следственном комитете России на торжественном мероприятии, посвященном Дню России, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поздравил Владимира Архангельского с присвоением звания и выразил благодарность за многолетнюю безупречную службу.

Владимир Архангельский возглавляет управление СКР по Башкирии с апреля 2023 года. Он родился в 1975 году. С 1997 года по 2014 годы работал в структуре прокуратуры и СКР в Пензенской области. В 2014 году занял кресло заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым, а пять лет спустя вернулся в Пензенскую область на должность первого заместителя руководителя областного следственного управления СКР.

Наталья Балыкова