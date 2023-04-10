Уроженец Пензенской области возглавил управление СКР по Башкирии

Руководителем следственного управления СКР по Башкирии назначен полковник юстиции Владимир Архангельский. Соответствующий указ подписал 5 апреля президент России Владимир Путин.

Предыдущий руководитель управления — Денис Чернятьев — ушел в отставку в августе 2022 года. С тех пор ведомством руководил его заместитель в статусе исполняющего обязанности.

Владимир Архангельский родился в 1975 году. С 1997 года по 2014 годы работал в структуре прокуратуры и СКР в Пензенской области. В 2014 году занял кресло заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым, а пять лет спустя вернулся в Пензенскую область на должность первого заместителя руководителя областного следственного управления СКР.

Олег Вахитов

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