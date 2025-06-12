Toyota не подтвердила возобновление продаж в РФ

Toyota Tsusho Corporation не подтвердила информацию о том, что в России возобновились продажи ее новых автомобилей. В компании заявили, что пока не планируют возвращаться на российский рынок.

«(Информация.— "Ъ") не соответствует действительности. На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых машин Toyota.— "Ъ") нет»,— прокомментировали в компании в ответ на запрос «РИА Новости».

В конце мая проект «Авто Mail» сообщал, что дилерский холдинг «СП Бизнес Кар» (94% компании принадлежит Toyota Motor) вновь продает новые автомобили японского бренда. Утверждалось, что к покупке доступны в том числе Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300.

Концерн Toyota прекратил работу в России в 2022 году. В 2023-м компания продала завод под Санкт-Петербургом автомобильному институту ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. Сделка состоялась без условия обратного выкупа.