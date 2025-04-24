На расширение зоны платной парковки в двух районах Петербурга выделят 13 млн рублей

На расширение зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга будет выделено более 13 млн рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 13,4 млн рублей. Конкурс был объявлен Дирекцией по организации дорожного движения Петербурга, его итоги подведут 25 апреля.

Подрядчик должен будет обустроить зоны платной парковки по 11 адресам в Адмиралтейском районе и по 15 адресам в Центральном районе. Компания-победитель должна будет, в частности, демонтировать старые дорожные знаки и заменить их на новые. Завершить работы планируется к 13 июля.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Платная парковка выходит за рамки центра».

Дарья Астанина