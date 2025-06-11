AerCap получит до $1 млрд за застрявшие в России самолеты

Крупнейший в мире лизингодатель самолетов AerCap выиграл суд против страховых компаний и сможет получить до $1 млрд за самолеты и двигатели, застрявшие в России после начала военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на решение Высокого суда Лондона сообщает Reuters.

Ирландская компания объявила 28 февраля 2022 года, что прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями в связи с санкциями США и Евросоюза, наложенными на РФ за начало военной операции на Украине. Позднее власти России приняли законопроект, который позволил российским операторам регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолеты. В итоге компания потеряла 116 самолетов и 23 двигателя.

Лизингодатель считает, что конфискация самолетов и двигателей попадает под страховой случай. AerCap добивалась выплат от группы страховых компаний, возглавляемой Lloyd`s и работающей с военными рисками, или от страховщиков, работающих с общей категорией рисков (эту группу возглавляет AIG). Страховщики, в свою очередь, не считали самолеты AerCap потерянными, а обстоятельства — страховым случаем.

Судья Кристофер Батчер в кратком изложении своего решения заявил, что самолеты были утеряны и «эта потеря произошла 10 марта 2022 года, когда российское законодательство запретило экспорт самолетов и авиационного оборудования из России».

Изначально AerCap добивалась выплаты $3,5 млрд, но со временем эта сумма снизилась, так как лизингодателю удалось прийти к внесудебному соглашению с некоторыми страховыми компаниями.

Кирилл Сарханянц