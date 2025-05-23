Расходы пропишут цифрами

Белый дом готовится к использованию цифрового рубля в расходных операциях бюджетов. Как следует из внесенного в Госдуму 22 мая законопроекта, с октября этого года нововведения будут «обкатываться» на ограниченном перечне бюджетных трат, с 2026 года с использованием цифрового рубля могут осуществляться уже все федеральные расходы, а с 2027-го — и региональные. Эксперты полагают, что цифровой рубль повысит прозрачность бюджетного процесса, но отмечают, что законопроект не предусматривает использование всех технологических возможностей новой формы национальной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмитируемый Центробанком цифровой рубль «возьмут на вооружение» и чиновники — он станет частью бюджетного процесса

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Эмитируемый Центробанком цифровой рубль «возьмут на вооружение» и чиновники — он станет частью бюджетного процесса

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий интеграцию в бюджетный процесс цифрового рубля. Напомним, цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты (после наличного и безналичного рубля). В отличие от криптовалют у цифрового рубля единый эмитент — ЦБ. Там же открывается счет, коммерческие банки выступают лишь посредниками — платежи осуществляются на платформе цифрового рубля. Деньги в такой форме можно «окрасить» для их целевого использования. Пилотный проект стартовал в августе 2023 года, предполагалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 июля 2025 года, но в феврале ЦБ объявил о переносе старта этого процесса, не обозначив новые сроки.

К нововведению начинают готовить и бюджетную систему РФ. Согласно законопроекту, в Бюджетный кодекс вводится понятие счета цифрового рубля Федерального казначейства.

Как поясняют в Минфине, такой счет казначейству откроет ЦБ, который является оператором цифрового рубля. Казначейство наделяется полномочиями представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей — на основании этих документов регулятор и будет осуществлять операции. Для их проведения счет цифрового рубля будет пополняться с единого казначейского счета.

Внедрение цифрового рубля в расходные операции бюджетной системы будет постепенным. С 1 октября этого года должен стартовать эксперимент по его использованию по ограниченному перечню бюджетных трат, который утвердят правительство и ЦБ. С 2026 года использование цифрового рубля станет возможно уже для всех федеральных расходов, а с 2027-го — также для региональных и муниципальных.

Доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров отмечает, что внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс направлено прежде всего на повышение прозрачности и усиления контроля за денежными потоками, что особенно актуально в условиях сохраняющегося дефицита бюджета и макроэкономической неопределенности. Пока, добавляет он, речь идет об эксперименте, который в случае успеха может быть распространен на все федеральные расходы, а затем и на регионы и муниципалитеты. По мнению эксперта, будет логичнее начинать с «проблемных» территорий, у которых большие долги и плохо с финансовой дисциплиной.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание на то, что законопроект не предусматривает использование всех технологических возможностей цифрового рубля — ни для администрирования, ни для отслеживания платежей. Например, поясняет он, для оплаты цифровыми рублями казначейство будет выставлять поручение ЦБ, а тот должен будет обеспечить списание нужной суммы с единого казначейского счета, эмитировать соответствующее количество цифровых рублей на кошельке казначейства и отправить платеж. «По сути, это просто дублирование существующих платежных механизмов, а не прямая работа с цифровым рублем»,— говорит Алексей Войлуков. В результате, добавляет он, придется администрировать два счета казначейства, тратя время и ресурсы на переброску денег.

Евгения Крючкова