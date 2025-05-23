Расходы пропишут цифрами
Законопроект о внедрении новой формы рубля в бюджетные процессы внесен в Госдуму
Белый дом готовится к использованию цифрового рубля в расходных операциях бюджетов. Как следует из внесенного в Госдуму 22 мая законопроекта, с октября этого года нововведения будут «обкатываться» на ограниченном перечне бюджетных трат, с 2026 года с использованием цифрового рубля могут осуществляться уже все федеральные расходы, а с 2027-го — и региональные. Эксперты полагают, что цифровой рубль повысит прозрачность бюджетного процесса, но отмечают, что законопроект не предусматривает использование всех технологических возможностей новой формы национальной валюты.
Эмитируемый Центробанком цифровой рубль «возьмут на вооружение» и чиновники — он станет частью бюджетного процесса
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий интеграцию в бюджетный процесс цифрового рубля. Напомним, цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты (после наличного и безналичного рубля). В отличие от криптовалют у цифрового рубля единый эмитент — ЦБ. Там же открывается счет, коммерческие банки выступают лишь посредниками — платежи осуществляются на платформе цифрового рубля. Деньги в такой форме можно «окрасить» для их целевого использования. Пилотный проект стартовал в августе 2023 года, предполагалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 июля 2025 года, но в феврале ЦБ объявил о переносе старта этого процесса, не обозначив новые сроки.
К нововведению начинают готовить и бюджетную систему РФ. Согласно законопроекту, в Бюджетный кодекс вводится понятие счета цифрового рубля Федерального казначейства.
Как поясняют в Минфине, такой счет казначейству откроет ЦБ, который является оператором цифрового рубля. Казначейство наделяется полномочиями представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей — на основании этих документов регулятор и будет осуществлять операции. Для их проведения счет цифрового рубля будет пополняться с единого казначейского счета.
Внедрение цифрового рубля в расходные операции бюджетной системы будет постепенным. С 1 октября этого года должен стартовать эксперимент по его использованию по ограниченному перечню бюджетных трат, который утвердят правительство и ЦБ. С 2026 года использование цифрового рубля станет возможно уже для всех федеральных расходов, а с 2027-го — также для региональных и муниципальных.
Доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров отмечает, что внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс направлено прежде всего на повышение прозрачности и усиления контроля за денежными потоками, что особенно актуально в условиях сохраняющегося дефицита бюджета и макроэкономической неопределенности. Пока, добавляет он, речь идет об эксперименте, который в случае успеха может быть распространен на все федеральные расходы, а затем и на регионы и муниципалитеты. По мнению эксперта, будет логичнее начинать с «проблемных» территорий, у которых большие долги и плохо с финансовой дисциплиной.
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание на то, что законопроект не предусматривает использование всех технологических возможностей цифрового рубля — ни для администрирования, ни для отслеживания платежей. Например, поясняет он, для оплаты цифровыми рублями казначейство будет выставлять поручение ЦБ, а тот должен будет обеспечить списание нужной суммы с единого казначейского счета, эмитировать соответствующее количество цифровых рублей на кошельке казначейства и отправить платеж. «По сути, это просто дублирование существующих платежных механизмов, а не прямая работа с цифровым рублем»,— говорит Алексей Войлуков. В результате, добавляет он, придется администрировать два счета казначейства, тратя время и ресурсы на переброску денег.