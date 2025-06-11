Главные новости за 11 июня. Новороссийск
В Новороссийске отели подорожали на июньские праздники на 39%.
Новороссийские таможенники пресекли незаконный ввоз валюты на морском судне.
В Геленджике состояние морской воды находится под контролем Роспотребнадзора.
В порту Новороссийска выявили 192 т зараженного картофеля из Египта.
Сергей Цымбал: резкость Шишкарева ставит «Черноморец» на грань уничтожения.
В Новороссийске к объектам Неберджаевского водохранилища приставят охрану.
ООО «ЮкоЮг» подал ряд исков к административной комиссии Новороссийска.
На пляжах Анапы в праздничные дни будут дежурить студенты-медики.