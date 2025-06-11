Главные новости за 11 июня. Новороссийск

В Новороссийске отели подорожали на июньские праздники на 39%.

Новороссийские таможенники пресекли незаконный ввоз валюты на морском судне.

В Геленджике состояние морской воды находится под контролем Роспотребнадзора.

В порту Новороссийска выявили 192 т зараженного картофеля из Египта.

Сергей Цымбал: резкость Шишкарева ставит «Черноморец» на грань уничтожения.

В Новороссийске к объектам Неберджаевского водохранилища приставят охрану.

ООО «ЮкоЮг» подал ряд исков к административной комиссии Новороссийска.

На пляжах Анапы в праздничные дни будут дежурить студенты-медики.