В Новороссийске к объектам Неберджаевского водохранилища приставят охрану

Аукцион по военизированной охране объектов Неберджаевского водохранилища объявили на сумму 4,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает администрация Новороссийска. Срок подачи заявок — до 20 июня 2025 года. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2025 года.

Объект предлагается охранять двумя постами круглосуточно: на Северо-западном склоне Кавказского хребта в бассейне реки Адагум, в верхней его части на реке Липки. В перечне охраняемых объектов Неберджаевского водохранилища военизированными подразделениями значатся плотина водохранилища, водосбросное сооружение и подъездная дорога.

Алена Воробьева