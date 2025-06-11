В Новороссийске к объектам Неберджаевского водохранилища приставят охрану
Аукцион по военизированной охране объектов Неберджаевского водохранилища объявили на сумму 4,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Заказчиком выступает администрация Новороссийска. Срок подачи заявок — до 20 июня 2025 года. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2025 года.
Объект предлагается охранять двумя постами круглосуточно: на Северо-западном склоне Кавказского хребта в бассейне реки Адагум, в верхней его части на реке Липки. В перечне охраняемых объектов Неберджаевского водохранилища военизированными подразделениями значатся плотина водохранилища, водосбросное сооружение и подъездная дорога.