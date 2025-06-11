В Геленджике состояние морской воды находится под контролем Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора контролируют состояние морской воды в Геленджикской бухте и других точках мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«С 15 мая еженедельно специалистами отбираются пробы морской воды. Для этого определено 22 точки мониторинга, из них 12 — прямо в акватории Геленджикской бухты. На сегодня отобрано более 1,2 тыс. проб морской воды, в том числе и на нефтепродукты»,— рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По его словам, все пробы соответствуют нормам, что подтверждают результаты лабораторных исследований аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора. Температура морской воды в Геленджике прогрелась до +24 градуса.

Алена Воробьева